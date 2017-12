"RondoNatale", scambio di auguri la vigilia: ci sarà “Tugnaz” in versione Babbo Natale

Domenica alle ore 16.30 al Rondo Point (corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza Saffi) si svolgerà il tradizionale momento conviviale con brindisi e scambio di auguri insieme ad Alessandro Rondoni che incontrerà i cittadini e festeggerà anche il suo compleanno. Sarà presente pure Aurelio Angelucci, il popolare “Tugnaz” del Cinecircolo del Gallo, in versione Babbo Natale. "Sarà l’occasione - afferma Rondoni - per augurare buon Natale e un felice 2018 nel segno della nostra tradizione, che anche quest’anno abbiamo riaffermato portando presepe, albero e luminarie al Rondo Point, nel cuore della città".

Rondoni ha anche incontrato cento cittadini durante la conviviale natalizia del Rondo Point e di “ForzARomagna” al ristorante “Peter Pan” il 18 dicembre, dove ha ricordato «l’importanza di non “balconare” ma di impegnarsi. Ripartire dal popolo, dalla piazza, per il bene comune, è ciò che serve oggi, insieme ad una politica che riconquisti la fiducia della gente, contro ogni estremismo e populismo». Durante la serata vi sono state testimonianze e la presentazione del nuovo numero di “ForzARomagna”, dell’adozione a distanza da parte del Rondo Point di un bambino con un progetto Avsi, di altre iniziative di solidarietà fra cui “Una foto per la vi(s)ta”, del “Viaggio dell’incontro” e delle proposte culturali del 2018.