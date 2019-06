Rosaria Tassinari assessore alle Politiche per la Famiglia, il PdF: "Accolte le nostre istanze"

Il Popolo della Famiglia accoglie "con grande soddisfazione" la nomina di Rosaria Tassinari ad assessore alle Politiche per la Famiglia e al Welfare. "Finalmente il Comune di Forlì ritiene la famiglia degna di attenzione speciale, attraverso l'istituzione di una delega propriamente dedicata, sottolineata anche dal sindaco Zattini nel suo discorso di insediamento - viene rimarcato -. È quanto il Popolo della Famiglia ha chiesto insistentemente in questi mesi di campagna elettorale, convinto della necessità del riconoscimento, da parte della politica, del ruolo centrale della famiglia".

"Riteniamo accolte le nostre istanze, e da questo momento mettiamo a disposizione dell'assessore Tassinari le proposte elaborate nel nostro programma di lista e le nostre capacità, sicuri di poter avviare una fattiva collaborazione con i suoi uffici - viene aggiunto -. La designazione a questo incarico di Rosaria Tassinari, persona competente per la precedente esperienza di Sindaco, ci soddisfa particolarmente; la sua sensibilità di donna, e in particolare di mamma, infatti, sarà il valore aggiunto per questo compito così delicato e importante".

Dal Popolo della Famiglia un augurio di "buon lavoro a Rosaria Tassinari, certi che il necessario cambio di passo dell'amministrazione si realizzerà concretamente anche attraverso una nuova stagione di valorizzazione e di promozione delle famiglie, tessuto sociale fondamentale della nostra città. Rinnoviamo la nostra stima al sindaco Zattini ed alla sua Giunta, con l'auspicio che l'attività della nuova Amministrazione possa giovare al bene di Forlì e dei cittadini forlivesi".