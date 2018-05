Rosaria Tassinari guarda al 2019: "Potrei candidarmi a sindaco di Forlì"

"Potrei candidarmi a sindaco di Forlì". A lanciare l'amo è l'attuale primo cittadino di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari, intervenendo alla trasmissione "Salotto Blu" di Mario Russomanno, in onda su Videoregione. Tassinari, avvocato in uno studio forlivese, è stata pubblicamente indicata dal leader leghista Jacopo Morrone tra i possibili candidati allo scranno di sindaco (Morrone aveva parlato genericamente della possibilità di candidare un amministratore di centro-destra con esperienza negli altri Comuni).

E lei stessa, intervistata da Russomanno, non si è sottratta ad una risposta su tale argomento: "A Rocca guido da tempo una coalizione di centro destra. Se un analogo schieramento si realizzasse a Forlì, città nella quale abito e lavoro da venti anni, nella quale sono cresciuti i miei figli, non avrei problemi a mettermi a disposizione. Senza ipocrisie, penso di avere maturato esperienze utili e di possedere la energia necessaria per un compito del genere. E comunque penso, al di là della mia persona, che a Forlì servano ricambio e alternanza". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23.15.