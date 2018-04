Rotonda di Pianetto, "La Provincia sia lasciata fuori da polemiche politiche"

"Il procedimento amministrativo relativo al Piano Operativo Comunale si è svolto e concluso entro tempi del tutto fisiologici, anzi anticipati rispetto alle scadenze naturali”. Queste le parole del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Davide Drei e del Consigliere delegato alla Pianificazione territoriale Giorgio Frassineti, in merito al procedimento amministrativo che interessa il Comune di Galeata, in particolar modo la realizzazione del rotonda di Pianetto lungo la Provinciale Bidentina.

"E' bene precisare che il Comune ha fatto pervenire le ultime integrazioni documentali, richieste dagli uffici, lo scorso 5 aprile, mentre il decreto del Presidente che chiude l'iter è stato approvato qualche giorno dopo, cioè il 9 aprile. Prima di tale data non sarebbe stato possibile chiudere il procedimento per mancanza di tutti i documenti istruttori - proseguono Drei e Frassineti -. In ogni caso basta confrontare i tempi di procedimenti dello stesso tipo riguardanti altri Comuni per rendersi conto che non ci sono stati, né potevano esserci - precisazione necessaria - intenti dilatori. Gli Uffici provinciali si sono adoperati, anche con lavoro straordinario, al fine di ultimare quanto prima l'istruttoria in modo da consentire al Comune di approvarlo in tempo utile.

"Il Servizio Pianificazione della Provincia ha subìto, in concomitanza con il processo di riordino istituzionale, un drastico ridimensionamento degli organici, al punto che da più di un anno può contare solo su due funzionari tecnici per l'istruttoria dei procedimenti di competenza - viene aggiunto -. Tenuto conto delle obiettive carenze della struttura, il personale presidia in primo luogo le scadenze, tenendo conto nei limiti del possibile delle ulteriori esigenze segnalate dagli Enti. Ciò è quanto stato fatto anche rispetto al procedimento, ultimato in tempo utile (9 aprile) per consentire il successivo passaggio nel Consiglio comunale di Galeata, che risulta essere stato convocato per la data del 26 aprile. Si chiede pertanto che la Provincia sia lasciata fuori da polemiche che hanno esclusivamente sapore politico".