Sale studio 'Valverde', Fratelli d'Italia: "Ben 14mila euro all'associazione di sinistra Koinè"

Il Comune di Forlì ha erogato per i mesi di settembre, ottobre e novembre scorso, tramite Serinar, finanziamenti per ben 14.000 euro per la gestione delle sale studio di via Valverde, in gestione all'associazione Koiné, dopo che questa aveva serrato i cancelli della struttura per il mancato rinnovo di una convenzione con l'università.

Il costo è emerso da una risposta ad un question time di Fratelli d'Italia durante il consiglio di martedì pomeriggio. Spiega una nota del gruppo politico: “Abbiamo avuto dal vice sindaco Lubiano Montaguti la risposta sui finanziamenti all'associazione universitaria Koiné, gruppo universitario notoriamente schierato a sinistra, per la gestione dell'edificio di via Valverde. Il PD come al solito esprime due pesi e due misure destinando queste grosse mance elettorali alle associazioni che gli garantiscono appoggio e voti per le amministrative. A Forlì ci sono tante associazioni veramente apartitiche e aconfessionali che svolgono volontariato a cui il comune non destina un euro e che sono costrette ad autofinanziarsi”.

Ed ancora: “Prendiamo atto invece che la giunta Drei necessiti di mantenere in piedi le aule di Valverde con tutti gli uffici dell'associazione che poi verranno utilizzati dal PD e dalla sinistra per fare campagna elettorale. Senza dimenticare che l'edificio ospita anche un circolo Arci. Intanto il Comune in sette anni non ha mosso un dito per destinare risorse ala biblioteca comunale di corso della Repubblica che ancora versa in uno stato di degrado. Inoltre non bisogna dimenticare che il nuovo campus,costato milioni di euro , ora offre diverse aule che fino a qualche anno fa non esistevano. Come al solito l'amministrazione fa i propri interessi di partito mettendo le mani nelle tasche dei forlivesi per finanziare sempre i propri compagni di merende”.