Salta il carnevale in Piazza, il caso diventa politico. Lega contro Mosconi: "Colpo mortale al centro"

Salta il carnevale in Piazza Saffi e il caso diventa anche politico. Non hanno peli sulla lingua i candidati della Lega alla Camera dei Deputati, Jacopo Morrone e Andrea Cintorino, che contestano la decisione dell'amministrazione comunale di cancellare la ventiduesima edizione della festa in centro storico. Per gli esponenti del Carroccio, "le giustificazioni avanzate dall’assessore Raoul Mosconi sono ridicole e “gravi al tempo stesso. Nell’imbarazzante difesa di Mosconi ci è finito di tutto: comitati di quartiere, coordinatori di zona, Segavecchia, elezioni, maltempo e la domenica delle Palme. Mancava solo la crisi globale, la contrazione dell’indice Mibtel e il picco influenzale".

“La verità è che è mancata da parte di questa Giunta la volontà di organizzare forse l’unico evento in grado di catalizzare la partecipazione di bambini e adulti - affermano i due leghisti - così facendo si è assestato l’ennesimo colpo mortale al nostro centro storico e alle poche attività commerciali sopravvissute alla strage di negozi e locali del forlivese. Vittime di questa politica omicida del Sindaco Drei e del suo staff sono tutti i forlivesi, nessuno escluso; famiglie, giovani e meno giovani che invece di passare una divertente domenica in Piazza Saffi ne dovranno ricordare l’ennesimo manifesto funebre".