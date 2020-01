“Salute in Regione: oltre l’ospedale c’è di più”, incontro a Vecchiazzano

La salute a 360 gradi è al centro di un incontro organizzato per domenica 12 gennaio, alle 18, al “Terzo tempo caffè” di Vecchiazzano (via Pigafetta, 19 Forlì), dal titolo “Regione in salute: oltre l’ospedale c’è di più”. Intervengono Paolo Zoffoli, candidato al consiglio regionale per il PD forlivese, presidente della IV commissione regionale Politiche per la salute e già presidente delle Conferenza territoriale socio sanitaria, Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento Sanità pubblica dell’Ausl Romagna, Silvia Mambelli, direzione infermieristica e tecnica Ausl Romagna, Lucio Boattini già direttore del Distretto Socio Sanitario forlivese. Al termine aperitivo a buffet.