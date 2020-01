Regionali, domenica la tappa di Salvini nel forlivese: appuntamenti a Castrocaro e Modigliana

Domenica, 5 gennaio, Matteo Salvini torna in Romagna. Nel forlivese il leader della Lega, accompagnato dal segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, alle 14.00, sarà a Terra del Sole per incontrare la cittadinanza in Piazza d’Armi durante il classico appuntamento del “Zoc ad Nadél” (dove il gruppo di amici “la Banda del fuoco” offrirà dalle ore 13.00 baccalà, ciambella e vin brûlé). Alle 18 poi Salvini farà tappa a Modigliana per un incontro pubblico, che si terrà in corso Garibaldi, davanti alla Pasticceria del Corso.

“Prosegue il tour di ascolto e di confronto con il territorio – spiega Jacopo Morrone. Il prossimo 26 gennaio abbiamo l’occasione storica di poter dare alla nostra Regione una nuova amministrazione che dia finalmente voce a tutti i cittadini”.