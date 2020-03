Sanificazione delle strade, si mobilitano anche gli agricoltori di Villafranca

Gli agricoltori di Villafranca hanno dato la disponibilità a mobilitarsi e a utilizzare i loro mezzi (trattori, irroratori ed altro) per procedere alla sanificazione di strade e marciapiedi nel caso se ne ravvedesse l’indispensabile necessità. Dal parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, arriva "un sentito ringraziamento". "C’è un canale di comunicazione aperto tra loro, l’amministrazione comunale e i servizi competenti dell’Ausl per verificare l’utilità di questa operazione e i prodotti da utilizzare che, naturalmente, non siano dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente", spiega Morrone. Il deputato della Lega sottolinea "la mobilitazione del settore agricolo, impegnato quotidianamente in un’indispensabile attività, con le difficoltà che tutti possiamo immaginare, per garantire le forniture alimentari alla nostra comunità.

