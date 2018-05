Sanità, disabilità e volontariato: se ne parla al Dragoni

“Sanità, disabilità, volontariato, quale futuro?” è questo il tema dell'evento pubblico di approfondimento che si terrà mercoledì 9 maggio 2018, ore 20.30, al teatro Dragoni di Meldola. Ad organizzarlo è l'associazione no profit meldolese Etica&Mente, nata di recente con finalità culturali. “L'associazione non vuole sostituirsi o prendere il posto di altre figure istituzionali che già operano nel Comune – afferma Annunziata Santopuoli, presidente di Etica&Mente- il nostro compito sarà invece quello di integrare nuovi progetti con quelli che già sono in essere. Spettacoli teatrali, iniziative creative che coinvolgano gli associati a beneficio della comunità, concerti, appuntamenti musicali per promuovere talenti del territorio, il tutto finalizzato poi alla donazione dei proventi per borse di studio, iniziative per bambini, anziani e diversamente abili”. Relatori della serata saranno: il dr. Germano Pestelli, personaggio di spicco del volontariato forlivese, ex direttore dell'Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell'Ausl; la dottoressa Laura Casadei “case manager” nell'ambulatorio di patologia cronica di Forlimpopoli; l'ex Brigadiere Capo dei Carabinieri Luigi Mastrodonato, soccorritore logista Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) e la candidata sindaco Laura Stradaroli che illustrerà il suo progetto elettorale per la Sanità meldolese in previsione delle amministrative 2019.

“Ospiti della serata saranno Tony Golfarelli e Fabio Vallicelli, entrambi diversamente abili - spiega Santopuoli - che porteranno la loro testimonianza di come sia difficile vivere in un territorio pieno di barriere architettoniche. L'iniziativa è quella di sensibilizzare le persone sulla necessità di una qualità della vita per tutti”. Moderatore dell'evento sarà il giornalista Pietro Caruso, direttore di Romagnawebtv. La parte musicale è curata dagli artisti Filippo Pezzi (chitarra) e Annamaria Romano (voce), membri dell'associazione. L'evento gratuito è aperto a tutti i cittadini, ai dirigenti sanitari di vallata e ai responsabili del progetto “Casa Salute”.