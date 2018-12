Sanità, Potere al Popolo: "Una follia una sola automedica per tutta la vallata"

La neve ed i suoi disagi. "Elimedica e ambulanza in certe circostanze non riescono a raggiungere le vallate montane - evidenzia Mario Felice, portavoce di Potere al Popolo delle vallate Romagnole -. Disporre di una sola auto con medico a bordo per tutta la vallata, per 800 chilometri di territorio, può esser considerata follia, ma in molti luoghi è realtà". Prosegue Felice: "Ai problemi che affliggono i territori delle nostre zone quello della sanità, degli ospedali, che vengono chiusi nelle parti più importanti per l'utente, è forse il più sentito. Specialmente nel periodo delle nevicate si presentano forti disagi per i cittadini in generale, ma soprattutto per gli ammalati e infortunati, che necessitano di cure, e interventi specialistici, laddove non ci sono più reparti in loco e i problemi vengono aggravati per la già cattiva viabilità. Tutto questo grazie a quelle amministrazioni pubbliche che non si sono attivate nel modo giusto per imporre le priorità della gente di montagna". "Come la sanità romagnola stia andando è ormai sotto gli occhi di tutti, i cittadini devono capire che se reparti e pronto soccorso non funzionano o vengono chiusi la responsabilità non è degli operatori sanitari, ma bensì di una direzione generale che non ha visione realistica né appropriata delle problematiche di una sanità in una parte importante e lasciata sempre più sola della regione come quella delle vallate romagnole", conclude.