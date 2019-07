Sanità, Vietina (FI): "Ginecologia in difficoltà, fallimentare il piano di riordino"

"Primari che rassegnano le dimissioni, fuga di medici, professionisti che non vengono sostituiti: e a pagare le spese del collasso della sanità pubblica sono i cittadini, che non possono usufruire, in tempi consoni e accettabili, delle prestazioni di cui hanno bisogno. Lo scenario della sanità romagnola riassume il totale fallimento del Piano di riordino ospedaliero voluto dal direttore generale dell'Ausl Romagna Marcello Tonini". Così Simona Vietina, parlamentare romagnola di Forza Italia, commenta la situazione che si è venuta a creare per le prestazioni di ginecologia: una situazione critica soprattutto a Ravenna, dove il primario lascerà a settembre, ma difficile anche negli altri presidi ospedalieri. Lo scorso anno anche il direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia di Faenza aveva lasciato il suo reparto.

"Le donne in stato di gravidenza non possono aspettare e c'è chi non può permettersi di rivolgersi alla sanità privata - rimarca la deputata azzurra - Ecografie e Bi-test hanno senso solo se si fanno in determinati periodi: come è possibile non riuscire a rispondere alla domanda di queste prestazioni? Come è possibile che l'ospedale di Ravenna si faccia trovare sguarnito sul fronte del personale medico? E' evidente che la programmazione è lacunosa, ma ciò che deve preoccupare di più è la fuga dei professionisti: si sbandiera a destra e a manca l'eccellenza della nostra sanità, ma poi i medici non ci pensano due volte a salutare l'Ausl Romagna. E' un campanello d'allarme che non va sottovalutato e per quanto riguarda la Ginecologia il panorama è difficile in tutta l'Ausl Romagna, tanto che i servizi non possono essere erogati fino all'autunno anche negli altri presidi. Segnalerò la situazione al Ministero - conclude Vietina - affinché si tutelino i livelli di servizio per i pazienti, in particolare le donne in stato interessante".