Santa Sofia, 4 consiglieri comunali per Potere al Popolo: "Faremo un'opposizione costruttiva"

"Non ci abbiamo solo provato, ma abbiamo affrontato le elezioni con lo spirito di chi voleva ottenere un buon risultato". Valentina Rossi, portavoce di Potere al Popolo ed eletta consigliere comunale, commenta così l'esito delle amministrative a Santa Sofia che ha visto il candidato sindaco Mario Felice prendere l''8,17% di voti contro il 91,83% del sindaco uscente Daniele Valbonesi. Felice, afferma Rossi, "ha creduto in un progetto quasi impossibile. Con tenacia siamo riusciti giorno dopo giorno a convincere le persone a credere nella nostra lista in un luogo dove sembra un tabù contrastare il Pd egemone".

"Solo il fatto di presentarsi e creare una lista sembrava un affronto al potere locale eppure nonostante le difficoltà siamo riusciti a coinvolgere e a creare interesse, sfondando un portone da troppo tempo chiuso. Potevamo fare di più e meglio, ma siamo già molto orgogliosi di aver ottenuto 4 consiglieri in un piccolo comune strategico per la politica dell'Emilia-Romagna - prosegue Rossi -. Abbiamo obbligato la lista del Partito Democratico a prendere le elezioni sul serio, a far intervenire il presidente della regione in loro sostegno, a far promesse mirabolanti. Con quasi il 9% dei consensi e con 4 consiglieri saremo un'opposizione costruttiva e intransigente. Non faremo sconti all’amministrazione e porteremo in consiglio comunale le idee e progetti di Potere al Popolo per rendere i cittadini veri protagonisti. Da Santa Sofia, dove nelle ultime settimane abbiamo concentrato la nostra lotta politica, vogliamo far conoscere e far crescere il progetto di Potere al Popolo in tutta la provincia di Forlì-Cesena e in tutta la regione".

"Davanti a noi ci sono sfide importanti: le elezioni regionali in Emilia Romagna in primis - continua Rossi -. Siamo stati spettatori attenti e protagonisti coraggiosi di una tornata elettorale che ha premiato le destra. e condividiamo in pieno l’analisi politica dei nostri portavoce nazionali, che hanno analizzato perfettamente la situazione attuale : parola d'ordine "resistenza". Perché se oggi le destre peggiori fanno paura, noi non ci spaventiamo e lasciamo agli altri i carrozzoni elettorali di “Sinistra” spacciati per unità che non sono solo poco credibili, ma anche perdenti. Abbiamo portato a casa un risultato più grande e importante di quanto possa sembrare, una piccola vittoria politica, perché frutto di scelte politiche che non vanno sottovalutate. Volevamo tracciare una strada per tutti/e e far vedere che non si può che ripartire così, da analisi decise e coraggiose, da tanta passione, dalla costruzione di percorsi autonomi, senza imitare, fare calcoli o inseguire compromessi al ribasso".

"La differenza tra Potere al Popolo e gli altri la devono fare i progetti, la partecipazione, l’attivismo, la collaborazione, la condivisione di idee e dei programmi - conclude la portavoce e consigliere comunale eletta -. Mattoncino dopo mattoncino vogliamo rimettere al centro temi fondamentali come la giustizia sociale, i diritti, il lavoro, i territori, le periferie, la salute, l’ambiente. Senza se e senza ma. Con un programma credibile in grado di coinvolgere più persone, movimenti e realtà possibili. Potere al Popolo ha festeggiato da poco il primo anno di attività politica, ma è già un forte e coraggioso progetto che non ci lascia e ci stimola anche quando le cose sembrano essere davvero difficili. Ora ci rimbocchiamo le maniche".