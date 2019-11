Santa Sofia, maggioranza e opposizione unite sulla situazione Vis Mobility

Alla luce degli eventi delle ultime settimane, il Consiglio Comunale di Santa Sofia desidera tenere alta l'attenzione sulla situazione dei lavoratori di Vis Mobility. La storica azienda santasofiese infatti, con i suoi circa 50 dipendenti sta attraversando da anni un momento di crisi che si è ulteriormente acuito negli ultimi tempi e il Consiglio Comunale di Santa Sofia, riunitosi giovedì sera, ha espresso all'unanimità la "vicinanza a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, colpite da questo momento di difficoltà".



"Sappiamo che le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori stanno incontrando la Prefettura e i vertici dell'azienda, per analizzare la situazione e cercare insieme le soluzioni migliori - dicono a nome di tutti i due capigruppo di maggioranza e di minoranza, Gabriele Nuzzolo e Franco Falancia. Il sindaco Daniele Valbonesi è costantemente aggiornato sulla situazione, così come la Provincia di Forlì Cesena. Tuttavia, riteniamo indispensabile fare sentire il nostro sostegno aglio uomini e alle donne che da troppo tempo lavorano senza la necessaria serenità. Ammiriamo sinceramente la loro dedizione al lavoro e offriamo il nostro supporto, per quanto ci è possibile".

"Attualmente lo scoglio più grande è, ovviamente, la mancanza di stipendio: proprio su questo punto, il Consiglio si è detto disponibile a valutare e trovare eventuali forme di sostegno che possano giovare ai lavoratori e alle loro famiglie - concludono -. Nel frattempo, si auspica di potere trovare un accordo tra le varie parti, per evitare la chiusura di un'azienda storica della Valle del Bidente che ha garantito fino ad oggi numerosi posti di lavoro qualificati.