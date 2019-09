"Scelta giusta quella di Di Maio di lasciare il Pd e seguire Renzi"

Marco ha ragione: mi sento di appoggiare la scelta di di Maio di uscire dal Pd, visto che alcuni vecchi politici forlivesi lo criticano per la sua scelta. Questi dinosauri lo criticano perchè egli non accettò di sobbarcarsi le beghe forlivesi del Pd candidandosi per la sedia di sindaco. Sedia perchè oggi per fare il sindaco in Italia serve una dose di eroismo consistente. La politica è oggi complessa e non molti la comprendono, è complessa perchè le società italiana e mondiale lo sono. La mossa di Renzi non è capita come non si comprende la liquidità del pensiero moderno, in movimento perenne. Oggi si comprende il vantaggio immediato, mors tua vita mea. Oppure i vecchi pensano che se si prende una tessera partitica è per sempre. No: serve capire il tempo che cambia e Marco per me è un politico moderno che coerentemente al mandato conferitogli dai forlivesi decide cosa è giusto fare in questo momento per il paese Italia.

Loris Soprani