"Schiacciate il Verme": ecco il nuovo libro di Alessandro Ruffilli

A tre anni di distanza da "Ordinaria Corruzione", l'opera autobiografica di Alessandro Rufflli in cui racconta la vicenda del tentativo di corruzione di cui è stato vittima (poi culminata con una condanna in primo grado nei confronti degli imprenditori che cercavano di “oliare” l’autorizzazione per l’apertura di un locale) , esce il nuovo libro "Schiacciate il Verme". Pubblicato direttamente dall'autore, vanta la prefazione di Enrico Montesano ed è disponibile in edicola e dallo scrittore stesso.