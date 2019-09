Sciopero mondiale per Il Futuro dei Fridays For Future, i Verdi invitano a partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"In questi giorni, abbiamo visto le emozionanti immagini delle manifestazioni organizzate dal Movimento Fridays For Future in tante città del Mondo, in attesa che anche l'Italia replichi il successo delle passate edizioni venerdì 27 Settembre, al termine della Settimana di Azioni per il Clima. Di fronte alla potenza di queste iniziative, quasi tutti a parole hanno dichiarato sostegno nei confronti dei ragazzi che stanno chiedendo a gran voce azioni concrete per fermare la catastrofe climatica. Purtroppo a queste parole spesso non segue una vicinanza nei fatti e nelle proposte. Alcune importanti personalità politiche continuano senza remore ad attaccare le idee ormai condivise dalla comunità scientifica, altre ancora dietro ad una condivisione di facciata mascherano un’attività politica incoerente.

I Verdi ed i Greens di tutto il Mondo sono al fianco di questi ragazzi: rappresentano l’unico futuro positivo possibile, e siamo convinti che prima o poi tutti se ne renderanno conto. Essi hanno inoltre l’enorme merito di aver fatto comprendere ad un numero vastissimo di persone la proporzione del problema, di cui si parla purtroppo quasi invano da decenni. Questa settimana di eventi nasce per la richiesta di fermare l’uso dei combustibili fossili in favore delle rinnovabili, chiedendo di ascoltare la scienza ed i suoi ripetuti allarmi ma anche le soluzioni che ci mette a disposizione. Tutti uniti, nessuno escluso, ovviamente. I nostri attivisti saranno ovviamente presenti alla serata di approfondimento di Lantschner del 25 al salone comunale ed il 27 al corteo dello Sciopero Mondiale per il Clima. Invitiamo tutti a fare altrettanto, senza simboli e tutti uniti, perché più alta sarà la partecipazione maggiore sarà la forza con la quale la richiesta di futuro arriverà a destinazione".

Verdi