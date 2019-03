Sciopero per il clima, "un movimento globale che non conosce confini"

Anche a Forlì, come in tutto il globo, ci sarà lo "Sciopero Per il Futuro". "Dobbiamo ringraziare i milioni di giovani che si stanno mobilitando per la salvezza del Pianeta. - affermano i Verdi -. Siamo al loro fianco, lo siamo stati nelle piazze fin dal primo giorno, senza bandiere e distintivi, senza cercare di metterci il cappello sopra, come provano a fare alcuni che arrivano trafelati all'ultimo momento".

Solo in Italia sono previsti 109 appuntamenti - soprattutto marce - di giovani e studenti in decine di città e cittadine; 76 sono in Francia; 141 in Germania, 81 nel Regno Unito. Ma i venerdì verdi per il futuro vedranno manifestazioni anche in Belgio, Australia, Francia, Germania, Irlanda, Uganda, Thailandia, Colombia, Polonia, Regno Unito. In tutto sono state annunciate marce in 95 Paesi di tutti i continenti.

"E' un movimento globale, che non conosce confini ed è la scala giusta per affrontare i cambiamenti climatici, le emissioni, l'inquinamento, tutte questioni che ormai hanno assunto una dimensione planetaria", concludono i Verdi.