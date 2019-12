Scuola, la Conferenza regionale conferma: un nuovo indirizzo per il liceo artistico e musicale

La Conferenza Regionale per il sistema formativo - organismo di emanazione regionale e sede di confronto e di raccordo tra le politiche e la programmazione in materia di istruzione e formazione - ha confermato le scelte strategiche adottate dal Consiglio provinciale il 26 novembre 2019 in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

La nuova programmazione della provincia di Forlì-Cesena si sviluppa, quindi, lungo tre direttrici: il miglioramento continuo del sistema provinciale di istruzione, l'armonizzazione della rete scolastica e dell'offerta di istruzione con le esigenze educative e di sviluppo del territorio, il potenziamento della capacità delle istituzioni scolastiche di interagire con il territorio di riferimento.

Dal prossimo 7 gennaio, pertanto, il Liceo artistico e musicale "A. Canova" di Forlì proporrà agli studenti del primo anno scolastico il nuovo indirizzo "Audiovisivo e Multimediale" mentre l'Istituto professionale Ruffilli, sempre di Forlì, attiverà l’indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane".

L'Istituto tecnico "G. Marconi" di Forlì aprirà una sede distaccata nel Comune di Sarsina con il nuovo indirizzo riguardante la "Meccanica, meccatronica ed energia", molto atteso dal territorio e dagli operatori economici della vallata del Savio.

"L'Amministrazione provinciale e i collaboratori tutti esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto, essendo da sempre convinti che l'integrazione tra la scuola ed il territorio, l’innovazione e la conoscenza oltre che fonte di ricchezza, di benessere e di migliore qualità della vita costituisca anche una garanzia di inclusione sociale. E’ stata, quindi, questa la sfida che la Conferenza provinciale di coordinamento ha raccolto garantendo ulteriori possibilità formative, utili a rispondere alle esigenze attuali e del futuro prossimo in relazione ai livelli di istruzione e di formazione dell'intera popolazione scolastica, fortemente legati all’occupazione".