Scuole sicure, Costantini (Lega) plaude all'operazione delle forze dell'ordine

“Plauso all’operazione effettuato dalla Polizia di Stato, con i cani antidroga, coadiuvata dalla Polizia locale, nell’ambito del progetto ’Scuole sicure’. Gli interventi si sono concentrati nei luoghi dello spaccio e dove si riuniscono gli studenti che ‘saltano’ le lezioni scolastiche e sarà replicata per l’intero anno scolastico. I giovani della Lega sostengono la battaglia all’emergenza nazionale rappresentata dallo spaccio di sostanze e dal loro uso in ambito scolastico, con l’età dei consumatori che si abbassa sempre più. Vite a rischio che devono essere tutelate e difese dai venditori di morte, che vanno sanzionati e contrastati. I pericoli per la salute derivanti da queste sostanze, anche quelle considerate a torto ‘leggere’, sono noti. E’ quindi pericoloso banalizzarne gli effetti. Servono quindi interventi concreti che affrontino il problema dal punto di vista educativo, sociale e sanitario, oltre che sul fronte della sicurezza e del contrasto allo spaccio. Un tema, questo, che noi consideriamo fra quelli da inserire al centro dell’agenda della politica, ma che sembra lasciare indifferente la sinistra e il PD”. Lo afferma in una nota Andrea Costantini, consigliere comunale a Forlì e responsabile della Lega Giovani.