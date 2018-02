Elezioni, la "Casa dei fatti": inaugurata la sede del comitato elettorale di Di Maio

Inaugurata in Piazza Saffi la sede del Comitato a sostegno della candidatura di Marco Di Maio alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Forlì-Faenza "Abbiamo scelto questa posizione non solo per la sua visibilità - ha detto il parlamentare - ma perchè vogliamo ribadire la necessità di porre attenzione sul nostro centro cittadino e più in generale sulle piazze, intese come luoghi di incontro, di relazione, di confronto. Nell'epoca di Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc., il social network più grande rimane quello della stretta di mano, del guardarsi negli occhi, della relazione diretta: questo luogo nasce anche a questo scopo". La sede del Comitato, denominata "La casa dei fatti" sarà gestita da volontari per l'intera durata della campagna e sarà aperta dalle 9 alle 20 circa tutti i giorni, con possibilità di trovare tutto il materiale della campagna e contribuire al suo successo. "Sicuramente per l'intera campagna elettorale sarà un punto di riferimento; dal 4 marzo, anche in base al risultato, ragioneremo se e come continuare a tenerla attiva", afferma Di Maio.