Elezioni a Predappio, inaugura il comitato elettorale di Roberto Canali

Sabato, alle 15.30, in via Matteotti 60, inaugura la sede della lista civica ‘Uniti per Predappio’ che fungerà anche da comitato elettorale per il candidato a sindaco Roberto Canali, presente per il taglio del nastro e che, nell’occasione, si presenterà ai cittadini. Saranno presenti all’inaugurazione, anche le forze politiche di centro destra che hanno già manifestato il proprio appoggio al candidato sindaco Canali.