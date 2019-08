Segreteria del Pd forlivese, Daniele Valbonesi presenta la sua candidatura a Forlimpopoli

Prima uscita pubblica per Daniele Valbonesi, candidato alla segreteria del Pd Forlivese. Venerdì alle 20, all'interno della “Festa da L'Unità” di Forlimpopoli, il sindaco di Santa Sofia presenterà la sua candidatura al congresso della federazione. "Come avevo preannunciato poche settimane fa, sarà l'occasione in cui presentare le proposte, le idee e il modello di partito contenute nella mozione - evidenzia -. Un partito da ricostruire con passione, condivisione e partecipazione ripartendo dalla sua struttura per arrivare ad una visione territoriale che guardi al futuro. Insomma, Ricostruiamo il Pd." Durante l'iniziativa sarà possibile sottoscrivere la candidatura e iniziare a contribuire alla stesura della mozione, che avrà un percorso itinerante e non a scatola chiusa.