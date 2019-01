Selezione di personale di Alea, Lega: "Cosa significa 'eventuale' assunzione?"

“Sul lavoro non si scherza. Non si possono prendere in giro persone che cercano un'occupazione proponendo una selezione fumosa e con dei risvolti discriminatori per dei posti di addetti all'ecosportello. Ancora una volta Alea, la società pubblica per lo smaltimento dei rifiuti, si è arrogata di poteri assoluti. In questo caso il fatto è ancora più grave perché Alea ha indetto una selezione per 'un'eventuale' assunzione a tempo indeterminato con una serie di punti che saltano a piedi pari lo stato di diritto, la congruenza dell'ordinamento e il buon senso, facendo strame dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità, di trasparenza e di merito": è l'attacco di Daniele Mezzacapo, capogruppo della Lega in Comune a Forlì, su una selezione di personale in corso per gli sportellisti Alea.

Mezzacapo rileva che Alea si deve attenere a delle regole di assunzione di una società pubblica. Per questo il leghista ha presentato un question time in Consiglio comunale dove esige spiegazioni su una serie di punti a cominciare da quella parola ’eventuale’ riferita all'assunzione. Ed ancora: “Incredibile poi che in questa selezione apparsa sul sito di Alea, per pochi giorni durante le festività, non venga specificato il punteggio relativo ai requisiti- . - dice Mezzacapo - Viene chiesto pure ai futuri assunti di prestare e prendere servizio nelle varie sedi della società con la propria auto a loro rischio e pericolo e a proprie spese. Incredibile anche che venga richiesta una esperienza di almeno sei mesi nel settore porta a porta e di sei mesi di esperienza in gestione clienti e rapporti con il pubblico all’interno di realtà che si occupano di servizi pubblici locali". Mezzacapo sottolinea poi che viene chiesta la buona conoscenza del software DBW-RSU. "Questa conoscenza - dice - la possono avere solo candidati che hanno lavorato nel settore".

"E' incredibile - conclude il leghista Mezzacapo - come sia possibile inventare una selezione di tipo con un meccanismo tanto approssimativo e superficiale da non sembrare vero. I Comuni del Forlivese dovrebbero intervenire e porre fine a questi metodi. Mi appello anche ai sindacati dei lavoratori”.