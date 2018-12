Semaforo verde dal Consiglio comunale al bilancio di previsione

Con 20 voti favorevoli, otto contrari (Lega, Forza Italia e M5S) e nessun astenuto è stato approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2019-2021 . Il sindaco Davide Drei, intervenuto dopo ben 18 interventi da parte dei consiglieri comunali, ha ricordato tra le altre cose "la riduzione del numero degli amministratori delle società partecipate così come il decremento dei costi complessivi da circa 980.000 euro gli attuali 733.000 euro. Credo che le opere di razionalizzazione oggi siano un valore che noi consegniamo dopo cinque anni di mandato e mettiamo nella disponibilità delle amministrazioni che seguiranno". Il bilancio è stato approvato anche dalla lista "Forlì Sicura" (ex "Noi con Drei"): "Piuttosto che niente meglio piuttosto - ha affermato il consigliere Mario Peruzzini -, consapevole del fatto che questo non è un bilancio che ci aspettavamo e consapevoli del fatto che ci aspettavamo qualche sforzo in più". Peruzzini non ha lesinato critiche al primo cittadino: "Non credo che verrà ricordato per questo mandato per i voti che ha preso nella ex lista "Noi con Drei". Sicuramente verrà ricordato per qualcos' altro".