Sette milioni di investimenti: "Vogliamo posare il primo mattone per costruire "Forlì-Città dello Sport""

"Vogliamo posare il primo mattone per costruire "Forlí-Città dello Sport". Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega, e Marco Catalano, consigliere comunale Forza Italia, commentano così l'impegno dell'amministrazione comunale per la riqualificazione dei trentadue impianti sportivi in città, "iportandoli a splendere di luce propria per essere utilizzati nel massimo della loro efficenza". "Sette milioni di investimenti è un impegno importante", affermano, ricordando che nel piano è prevista la realizzazione del Museo della Ginnastica.

"Forlì eccelle in tutta la regione per numero di impianti sportivi - proseguno Bentivogli e Catalano -. Il salto di qualità, mai messo in pratica dalle amministrazioni precedenti, avverrà nella procedura dei bandi dove, requisiti meno rigidi sommati ad una concessione di contributi maggiore daranno un reale stimolo ed incentivo ai futuri gestori. Così facendo i quartieri ed il forese beneficeranno, non solo di un patrimonio cittadino a cui non si era più data importanza e manutenzione, ma di veri e propri Polisportivi e centri di aggregazione giovanile completamente rinnovati. Dimostriamo una volta ancora che "dalle parole ai fatti" non è uno slogan elettorale, ma un nostro modus operandi; e come prima nessuno, vogliamo posare il primo mattone per costruire “Forlì-Città dello Sport”".

Foto di repertorio