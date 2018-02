Si presenta il libro "Impara l'Arte e mettila da parte. Riflessioni di un educatore"

Venerdì 23 febbraio, alle ore 18.30 al salone del Villaggio Mafalda in Via A. Dragoni 75/M, sarà presentato il libro "Impara l'Arte e mettila da parte. Riflessioni di un educatore". di Enzo Lazzaro - Edizioni Erickson. Ne parleranno Enzo Lazzaro, educatore e autore del libro; Andrea Canevaro, pedagogista, professore emerito Università Bologna; e Marco Di Maio, deputato, candidato per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 e fra gli estensori del DDL 2443 “Disciplina delle professioni dell'educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista” , approvata il 20 dicembre scorso. Introduce e modera Raoul Mosconi, assessore Comune di Forlì. Seguiranno domande e riflessioni degli intervenuti.