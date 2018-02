"Si può ancora stare insieme con Drei?": la lista di Turroni attacca il sindaco

“Si può ancora stare insieme con Drei? Serve l'immediata convocazione della riunione della lista”: lo dichiara Sauro Turroni portavoce provinciale dei Verdi e capolista al proporzionale del Senato per la lista Insieme. Le elezioni si avvicinano e anche tra partiti alleati si alza l'asticella della polemica politica: “Noi Verdi abbiamo proposto la immediata convocazione di tutte le componenti la lista (“Con Drei per Forlì”, ndr) per verificare se sia possibile e utile continuare con questa alleanza. Gli impegni con quelli che dovrebbero essere i suoi alleati vengono costantemente disattesi”.

Per Turroni “dopo le dimissioni di Zaccarelli il Sindaco ha proposto di incontrarci per verificare cosa fare di qui alla fine del mandato. Dopo due incontri inconcludenti ha chiesto a tutti di presentare le proprie proposte. Puntualmente, dieci giorni fa, abbiamo presentato le nostre proposte scritte per l'ultima parte del mandato : non si è degnato né di rispondere, né di convocare la riunione né tantomeno di farci avere le loro proposte”.

“Noi abbiamo proposto tutte cose di interesse per i cittadini : riportare gli autobus in prossimità della piazza, rimodulare la sosta con gratuità dalle 18 e in pausa pranzo come deciso dalla giunta a settembre, la realizzazione di 30 attraversamenti pedonali uniformi, protetti e illuminati per salvare la vita dei pedoni falciati in numero crescente dalle auto, la demolizione completa di parcheeggio e Barcaccia in piazza Montefeltro per fare un parco con l' utilizzo senza distrazioni di tutti i fondi assegnati dal ministero, la restituzione alla città dell'area verde occupata abusivamente dall'università al Campus. A ciò si aggiunga quanto contenuto nella mozione proposta per eliminare l'onere di occupazione di suolo pubblico per le edicole a fronte della loro attività di punti informativi nella città. Invece continuano ad esservi attenzioni, per usare un eufemismo, solo per operazioni immobiliari garantite da infinite varianti. Adesso, come avevamo esattamente previsto, con l'arrivo del nuovo assessore, sono ripartite puntuali le seghe. Per questo è urgente la riunione dei componenti la lista”.