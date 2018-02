"Siamo Dovadola" avverte i cittadini: "Controllare la corretta applicazione della Tari"

"Siamo Dovadola", attraverso i consiglieri Marco Carnaccini e Riccardo Merendi, invita i cittadini a controllare l'applicazione delle tariffe Tari. "Abbiamo ricevuto segnalazioni sulla inesattezza delle tariffe applicate - esordiscono Carnaccini e Merendi -. Ci sono casi in cui la quota variabile è stata applicata sia sull'immobile che sulle pertinenze. Tutti i comuni del comprensorio, Forli compresa, hanno comunicato le aliquote e i controlli di da fare e a chi rivolgersi in caso di dubbi o incertezze, mentre Dovadola non l'ha fatto".

"In mancanza di ciò noi di "Siamo Dovadola", nello spirito di dare un servizio alla cittadinanza, invitiamo i Ddovadolesi a fare dei riscontri sulle cartelle ricevute perché, evidentemente, i controlli effettuati dagli Uffici Comunali preposti non sono stati adeguati - affermano Carnaccini e Merendi -. Probabilmente si tratta di controlli "a campione" di bassa intensità che non hanno ben rappresentato la realtà Dovadolese. Tutto questo non vorremmo che fosse dovuto alla recente Convenzione firmata dal Comune di Dovadola che assegna del personale dell'ufficio amministrativo presso un altro Comune della vallata".

"La convenzione era già in uso da anni ma l'amministrazione comunale ha concesso fuori sede il personale Dovadolese per ben il doppio delle ore che erano in uso da anni avendo in cambio lo stesso compenso economico del passato. Tutto questo, a nostro avviso, si sta rivelando una mossa sbagliata, causa di disagi alla cittadinanza Dovadolese - conclude -. Nel prossimo Consiglio Comunale proporremo senz'altro una mozione per fare chiarezza su questo tema".