Sicurezza ausiliaria privata, Morrone (Lega): "Serve abolire le cauzioni"

“La crisi economica non ha risparmiato il settore della sicurezza ausiliaria privata (istituti di vigilanza, investigatori, agenzia di sicurezza per gli addetti ai controlli nel pubblico spettacolo e intrattenimento). Questa realtà, fondamentale per l’ausilio alle forze dell’ordine nel settore privato, si sta restringendo di anno in anno anche nel nostro territorio, paradossalmente dove ce ne sarebbe più necessità, vale a dire nel litorale romagnolo dove si trova l’industria del divertimento famosa in tutto il mondo, con discoteche, street bar, feste e sagre paesane, intrattenimento negli stabilimenti balneari". E' quanto afferma Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e candidato alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni, che preannuncia la presentazione, in caso sia eletto, di un progetto di legge di "Riforma della sicurezza ausiliaria privata",che, tra l’altro, preveda l’abrogazione del sistema delle cauzioni.

"Lo Stato, infatti, - aggiunge - anziché incentivare questo settore, causa spesso la chiusura soprattutto delle piccole e medie imprese con il sistema delle cauzioni, che ogni società deve consegnare, a mezzo di fidejussione bancaria, alla Prefettura competente per territorio per ottenere la licenza per lavorare (ex art 134 TULPS). Da rilevare che questo deposito cauzionale non è altro che un residuato degli anni ’30 del Novecento, istituito a tutela di danni allo stato causati dalle agenzie delle guardie giurate quando non era previsto un sistema assicurativo in materia. Insomma, dopo 87 anni, lo Stato continua a richiedere il deposito cauzionale da utilizzare, senza istruttoria, a fronte dell’eventuale inadempimento dell’imprenditore individuale o societario al pagamento dei contributi Inps, degli stipendi del personale dipendente ecc., addirittura allargando la lista alle altre figure di sicurezza ausiliaria che sono state, nel frattempo, riconosciute (investigatori e agenzia di sicurezza per gli addetti ai controlli nel pubblico spettacolo ed intrattenimento). Come detto, inoltre, la cauzione deve essere garantita da fidejussione bancaria, l’imprenditore di questo settore, quindi, che lavora quasi sempre e solo nel privato, si ritrova con una esposizione bancaria che va dai 30 mila ai 400 mila euro, con l’istituto bancario che spesso non eroga ulteriori aperture di credito che sarebbero necessarie all’attività imprenditoriale. necessarie, invece per l’attività imprenditoriale. Paradossalmente, in quest’ottica, ogni imprenditore e ogni professionista dovrebbe versare, in Italia, una cauzione per poter lavorare! Un retaggio del passato che risulta oggi davvero assurdo e dannoso, soprattutto per un settore di cui il paese e noi tutti avremo sempre più necessità in tema di sicurezza e di supporto all’attività delle forze dell’ordine".