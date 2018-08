Sicurezza in centro storico, la denuncia di Ragni: “Il Comune non applica le leggi"

Dopo la maxirissa con coltello al chiostro di San Mercuriale il sindaco di Forlì Davide Drei ha annunciato che verranno anticipati a quest'anno gli interventi previsti per il 2019 per la manutenzione straordinaria e l'ampliamento del numero delle telecamere che vigilano sulle zone più delicate del centro storico come: il chiostro, piazza Saffi e corso Mazzini. Questo provvedimento è stato caldeggiato nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che s’è svolta martedì in prefettura.

“Il sindaco ha ammesso in consiglio comunale ieri pomeriggio che si deve far fronte ad una situazione “difficile e critica" ed ha annunciato che saranno anticipate di un anno le risorse messe a bilancio per il 2019 per potenziare la videosorveglianza e si "proseguirà nei controlli, nella vigilanza e nell'identificazione di persone". E noi diciamo invece che queste misure, pur necessarie, non bastano!”: è la critica del capogruppo comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Ragni che su questo tema sta sollevando da settimane le critiche più dure attraverso comunicati, conferenze stampa e question time a tema.

“Al netto degli annunci e del tempo che passerà invano, perché va spiegato ai forlivesi che il progetto della videosorveglianza non potrà essere attuato in toto, visto che fra 8-9 mesi si vota, possiamo già affermare che il sindaco Drei delega ad altri soggetti (prefetto e forze dell’ordine, in primis) la responsabilità di garantire sicurezza ai nostri concittadini. E constatiamo che dopo la rissa tra rumeni il sindaco, nonostante il nostro diretto invito, non abbia ritenuto necessario applicare gli strumenti già previsti nel decreto Minniti del 2017. Una norma che assegna più poteri ai sindaci per garantire maggiori livelli di sicurezza nelle città”: aggiunge il capogruppo di Forza Italia Fabrizio Ragni.