Sicurezza, ricorso giunta Bonaccini. La Lega: "Fanno pagare ai cittadini un atto solo ideologico e propagandistico"

"A tutti gli emiliani e romagnoli costerà circa 20mila euro, questa la somma preventivata, il ricorso che la Giunta Bonaccini ha stabilito di intraprendere contro il decreto sicurezza. Alle spese legali contribuirà, quindi, anche la maggioranza dei nostri concittadini che approva senza se e senza ma i contenuti del decreto". E' quanto affermano Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale del Carroccio in Regione.

"A monte del ricorso ci sono, infatti, chiari motivi ideologici, usati strumentalmente in chiave anti-governativa, da parte di una classe politica Pd che a livello nazionale e regionale ha attuato politiche immigratorie irresponsabili e scellerate - proseguono gli esponenti del Carroccio -. Una classe dirigente dem che non ha saputo o voluto controllare i flussi migratori consentendo che si instaurassero ampie sacche di degrado e criminalità nel paese e nelle nostre città, favorendo le reti criminali dei mercanti di uomini, permettendo lo sfruttamento degli stranieri irregolari quale fonte di reddito per enti, cooperative, associazioni e privati non sempre con fini solidaristici, erodendo significativamente le risorse del welfare e del sistema sanitario a favore di stranieri senza alcun diritto a rimanere nel paese.

"Per questi e altri motivi, consideriamo quest’ultimo atto della Giunta Bonaccini, ormai al termine del mandato, di natura esclusivamente politica e propagandistica: invece di operare in modo propositivo e in favore degli emiliano-romagnoli, in chiave di leale collaborazione fra istituzioni, mette in atto scomposte proteste piazzaiole, soprattutto costose per le casse pubbliche - concludono -. Crediamo sia davvero arrivato il momento di una vera svolta anche in Emilia Romagna".