Viale Spazzoli, la Lega: "Strisce pedonali non illuminate, sicurezza dei residenti a rischio"

"L’attraversamento pedonale di viale Spazzoli non è sufficientemente illuminato". A dirlo sono i leghisti Giorgia Bedei e Alessandro Rivalta, anticipando il contenuto del prossimo question time del capogruppo della Lega Daniele Mezzacapo. Gli esponenti del Carroccio intervengono sulla “pericolosità” delle strisce pedonali poste davanti all’ingresso della società sportiva Edelweiss e del pattinodromo forlivese.

"Ogni giorno, decine di sportivi, cittadini e ragazzi di tutte le età attraversano la strada per recarsi negli impianti del complesso Morgagni e, nel farlo, non appena viene buio, rischiano il peggio - affermano -. Questo perché i lampioni stradali adiacenti alle strisce pedonali lungo viale Spazzoli non emettono luce a sufficienza per garantire la sicurezza dei pedoni. Il risultato è che, complice il traffico e la velocità degli automobilisti, chi attraversa quel tratto di strada mette letteralmente a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri".

"Secondo uno studio di Euromobilty - conclude Rivalta - Forlì possiede il triste primato di essere la città Italiana con più incidenti stradali, circa 9 ogni 1000 abitanti. Vorremmo che non fosse così e per questo motivo ci auguriamo che il sindaco Drei si attivi al più presto per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale di viale spazzoli, garantendo così l’incolumità dei suoi cittadini".