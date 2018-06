Tasse, Vietina: "Al lavoro per un progetto di legge per defiscalizzare le aree montane"

Il deputato di Forza Italia, Simona Vietina, al lavoro per un progetto di legge per defiscalizzare le aree montane. "Avevo promesso che se fossi stata eletta mi sarei fatta portavoce delle istanze del territorio, in particolar modo delle problematiche dei piccoli Comuni montani che ben conosco in quanto mi pregio di rappresentarne uno e lo sto facendo - afferma la parlamentare Simona Vietina -. Sto lavorando a un progetto di legge per sgravare le imprese montane dall’eccessivo carico fiscale, progetto che auspico venga sottoscritto anche da altri parlamentari. E’ un lavoro che sto facendo confrontandomi anche con le realtà territoriali e per capire dove davvero si può intervenire per incentivare il ripopolamento e l’insediamento delle nuove imprese. Le politiche di defiscalizzazione credo siano le più efficaci da questo punto di vista. Gli imprenditori di montagna non chiedono assistenzialismo o aiuti a pioggia una tantum ma chiedono seri interventi strutturali basati sull’equità. Non si può pensare che un imprenditore di montagna paghi le stesse tasse di un imprenditore di una grande città".

"Nel mio progetto di legge ho previsto anche l’istituzione di zone franche montane e di zone a fiscalità di vantaggio. Penso che le imprese ricadenti in queste aree debbano usufruire di agevolazioni importanti a patto però che impieghino personale residente nella zona - prosegue l'esponente azzurra -. Perché l’intento della legge deve essere quello di creare occupazione in questi territori che soffrono per lo spopolamento verso la città. In più inserirò anche interventi a favore del trasporto pubblico nelle aree montane prevedendo sgravi per studenti e turisti. Sono in costante contatto anche con il gruppo Forza Italia della Regione per capire con quali tempistiche saranno varati gli interventi e le agevolazioni promesse per i centri polifunzionali della montagna nei Comuni sotto i 3mila abitanti. Credo sia importantissimo in questa fase il lavoro di squadra e pertanto invito tutti i referenti territoriali a lavorare in modo congiunto affinché si possano raggiungere importanti traguardi che possano essere utili per rilanciare i territori della montagna. Credo infine sia importantissimo in questo momento che i colleghi sindaci si fidino di chi i problemi li conosce perché "li vive sulla propria pelle" e sta già lavorando per risolverli senza alimentare un conflitto inutile".