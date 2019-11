Simply di via Balzella, la solidarietà di Articolo 1 ai dipendenti

Solidarietà di Articolo 1 Forlì ai dipendenti del Simply di via Balzella. " La mobilitazione dei lavoratori del Simply si inserisce nella complessa trattativa a livello nazionale relativa alla acquisizione del marchio e della rete vendita Simply da parte di Conad per la quale a breve le parti sociali si incontreranno al Mise con la direzione aziendale - esordisce Articolo 1 -. A Conad, i sindacati chiedono assicurazioni sulla salvaguardia dei posti di lavoro e della rete vendita, ammortizzatori sociali e garanzie su appalti e servizi. Richieste queste, rispetto alle quali da mesi si aspettano chiarimenti. L’incertezza che suscitano le mancate risposte di Conad, soprattutto in relazione al mantenimento dei 37 posti di lavoro ci porta a chiedere che anche le istituzioni locali facciano la propria parte per arrivare ad una soluzione positiva. Auspichiamo per questo la costituzione di un tavolo permanente che favorisca un confronto fra le parti, nella massima chiarezza e per la tutela del lavoro e della professionalità dei dipendenti Simply".