Sindacato Ugl, il segretario regionale Bevilacqua ricevuto da Zattini e Mezzacapo

Sabato scorso l’inaugurazione dei nuovi locali della sede Ugl a Piacenza, alla presenza del segretario generale Ugl Francesco Paolo Capone e del segretario nazionale Ugl Terziario Luca Malcotti. Giovedì la visita alla sede sindacale Ugl di Forlì e l’incontro in municipio con: il neosindaco Gian Luca Zattini , il vicesindaco in pectore Daniele Mezzacapo, e Andrea Cintorino esponenti qualificati del centrodestra, in attesa della costituzione della prima giunta comunale che segna una storica cesura rispetto alle amministrazioni comunali di sinistra che hanno governato la città ne gli ultimi 50 anni.

E’ particolarmente fitto il programma degli appuntamenti istituzionali di Tullia Bevilacqua , segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’Ugl che a Forlì ha incontrato il segretario utl dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice e nei prossimi giorni incontrerà i segretari delle altre utl dell’Emilia-Romagna.

“Il nostro sindacato cresce sempre di più , sia nelle proprie infrastrutture organizzative che in termini di iscritti , rappresentanza e centralità nel dibattito politico-amministrativo in Emilia-Romagna”: ha commentato il segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’Ugl , Tullia Bevilacqua.

“Col sindaco di Forlì Zattini abbiamo discusso per oltre mezz’ora del mutato scenario politico in regione dopo le ultime votazioni comunali. L’alternanza , al di là delle singole convinzioni politiche , era necessaria per ravvivare le dinamiche democratiche e garantire l’ascolto e il diritto di tribuna anche alle voci come l’Ugl da sempre critiche e propositive contro certi modelli di potere”: spiega il segretario generale regionale dell’Ugl Emilia-Romagna .

“In campagna elettorale abbiamo rilanciato la nostra proposta di attivare una consulta comunale per il lavoro e programmare l’Expo bi-annuale per imprese che offrono lavoro e giovani in cerca di occupazione: e l’attuale sindaco Zattini s’è impegnato a realizzarle”: ha spiegato Filippo Lo Giudice.

“Crisi aziendali come quella del Mercatone Uno (molti forlivesi erano impiegati nella sede di Bertinoro, ndr) dimostrano appieno l’insostituibilità del ruolo sindacale e ci devono far riflettere sulla necessità di moltiplicare le occasioni di confronto istituzionale a tutela del sistema economico-produttivo di ogni territorio”: aggiunge Tullia Bevilacqua.

In materia di occupazione il sindacato Ugl in Emilia-Romagna aderisce al “Patto regionale per il Lavoro” fin dalla sua costituzione, dal 20 luglio 2015.

“La proposta del sindacato a Forlì – ribadita da Filippo Lo Giudice - è anche quella di attivare nei singoli territori “cabine di regia” sul lavoro ampiamente rappresentative con parti sociali e componenti sociali come camera di programmazione e compensazione per il rilancio della crescita e della buona occupazione in ambito locale”.

“Come Ugl abbiamo sempre dimostrato di saper giocare un ruolo istituzionale ampiamente costruttivo e le sfide dei nostri tempi chiamano tutti, politici , amministratori e sigle sindacali confederali a fornire un proprio importante contributo di idee e di fatti concreti”: conclude il segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’Ugl , Tullia Bevilacqua.