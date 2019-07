Il "Ridolfi" è fermo, serve una firma di Salvini. Di Maio: "Aprite gli aeroporto anzichè chiudere i porti"

Il "Ridolfi" è fermo ancora al palo. Il Ministero dell'Interno non ha ancora scritto il decreto che inserirebbe l'aeroporto di Forlì tra quelli in cui il Corpo nazionale dei Vigli del fuoco assicura il servizio di salvataggio e antincendio. Senza questo, il costo del servizio ricadrebbe a carico dei gestori privati. "È da dicembre che si chiede questo atto - spiega il deputato forlivese Marco Di Maio -. Nel frattempo il ministro Salvini è anche venuto due volte a Forlì; ci sono stati sopralluoghi di sottosegretari che hanno annunciato per la scorsa primavera la riapertura dello scalo".

Ma il tempo di volare non è ancora arrivato e difficilmente si vedranno aerei nell'immediato futuro. In una lettera scritta all'ex sindaco Davide Drei, Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. Srl, la società che si è aggiudicata la concessione di gestione aeroportuale del Ridolfi, aveva auspicato nei primi voli in autunno. Di Maio chiede "che si faccia ogni sforzo per far firmare quel decreto. Se servono più elementi, se mancano informazioni, se si vuole - sarebbe la prima volta - cercare una collaborazione trasversale alle appartenenze politiche, sono qui. Siamo qui. Per stimolare azioni concrete, ho presentato una interrogazione al Ministro; ogni giorno che passa equivale ad opportunità che si perdono".