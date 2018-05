Manutenzione del verde e problemi, l'assessore Sanzani: "Riflettere sull'appalto"

Il Comune di Forli' ha delle "criticita'" nei rapporti con la ditta esterna che ha vinto l'appalto per la manutenzione del verde pubblico. Lo ammette l'assessore all'Ambiente William Sanzani, rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time dalla consigliera di Forli' Sicura, Tatiana Gentilini, che ha chiesto di mettere in sicurezza tutte le aree verdi della citta'. Al momento non lo sono, in particolare per i bambini. Da una settimana, ha precisato Sanzani, sono state contestate alla societa' che si occupa degli sfalci, "anche pecunariamente", delle insolvenze. L'esperienza di quest'anno, aggiunge, deve indurre a una "riflessione" in vista del nuovo appalto, anche per quanto riguarda le risorse che "forse sono limitate". (fonte Dire)