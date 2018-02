Soldi per il Monastero SS Annunziata, Morrone (Lega): "Merito del sindaco Vietina"

“Ben vengano le elezioni se il Governo e la Regione, tutti a guida Pd, si svegliano solo in queste occasioni promettendo di inviare risorse per progetti che languiscono da tempo immemorabile. Così anche Tredozio e il progetto di restauro dell’antico monastero della SS. Annunziata sembra che possano vedere la luce alla fine del tunnel, grazie allo sblocco dei fondi Cipe. E ciò si è reso possibile soprattutto grazie al grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale locale, guidata dal sindaco Simona Vietina, oggi candidata per il centro-destra al collegio uninominale di Cesena”: lo afferma Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e candidato alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni.

Morrone attacca Di Maio lamenta che il candidato del Pd, Marco Di Maio, "si intesta di fatto il presunto arrivo di fondi per il santuario. Si appropria di iniziative che vengono da lontano, da ben prima che l’esponente del Pd forlivese diventasse onorevole, o che erano assunte da altri o collegialmente e non su input di Di Maio". A parere di Morrone “l’attività di Di Maio a Roma a favore della Romagna si riduceva a ben poca cosa”. “Oggi - chiosa Morrone - Di Maio torna sul tema, argomentando che il Cipe ha sbloccato le risorse per il monastero, di fatto cercando di attribuirsene il merito. Anche se è acclarato che i ringraziamenti vanno a Simona Vietina, per aver creduto e lavorato a questo progetto, e paradossalmente al governo Gentiloni, che in grandissimo affanno sta allargando strumentalmente i cordoni della borsa”.