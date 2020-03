Coronavirus, sospesa la data del referendum sul taglio dei parlamentari

Il Consiglio dei ministri, convocato per giovedì mattina, ha deciso di "sospendere" il referendum previsto per il 29 marzo, avendo tempo fino al 23 marzo per decidere la data entro la quale tenerlo. Tra le ipotesi più accreditate, secondo indiscrezioni fatte trapelare dalla stampa nazionale, è che possa slittare al 17 o 24 maggio. Quella del 29 marzo è stata considerata uan data troppo ravvicinata in relazione all'emergenza sanitaria che si sta affrontando, che impedirebbe una vera campagna informativa ai cittadini. Le forze politiche fino a ora si sono divise e molti chiedono uno slittamento anche tecnico, di poche settimane.