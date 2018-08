Sospesi i fondi, anche l'ex prof del campus De Girolamo approva: "Ma i soldi ci saranno"

"È finita l’epoca dei finanziamenti a pioggia con cui il Governo distribuiva soldi dei contribuenti senza un minimo di progettualità ed efficienza. Negli ultimi anni le casse degli Enti locali sono state prosciugate, costringendoli a tagliare i servizi essenziali per i cittadini, con il solo scopo di drenare risorse nelle mani del Governo per attuare interventi spot senza ottenere alcun risultato tangibile. Negli anni a guida PD, per esempio, gli investimenti della pubblica amministrazione sono crollati di oltre il 30%, causando un grave danno all'economia del Paese”: è questa la presa di posizione del deputato forlivese del M5S Carlo Ugo de Girolamo, in difesa dell'annunciato provvedimento di sospensione del 'Bando periferie' che a Forlì sospende 12 progetti (ma per alcuni si arriverà presto alla cancellazione), molti dei quali per il centro storico, il principale proprio sul campus universitario da cui De Girolamo ha prestato la sua opera come docente fino a qualche mese fa.

Continua la nota di De Girolamo: “Con un nostro emendamento nel Decreto Milleproroghe abbiamo invece liberato un miliardo per gli investimenti dei Comuni, invertendo la rotta rispetto ai disastri compiuti dal Partito Democratico. I vincoli di bilancio imposti in questi anni hanno infatti impedito ai Sindaci di utilizzare gli avanzi di amministrazione accumulati negli esercizi precedenti. È paradossale che gli attacchi a un provvedimento che ridà finalmente respiro agli Enti locali, da troppo tempo martoriati, provengano proprio da chi ha attuato queste scellerate politiche di austerity. Abbiamo reso immediatamente disponibile per gli Enti locali un miliardo di euro per investimenti che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini”.

Per il deputato forlivese i progetti non saranno cancellati: “Non verranno a mancare in alcun modo i fondi destinati alle periferie relativi a progetti presentati dagli Enti locali e che attualmente non hanno ancora i presupposti per poter essere approvati. Sono somme che non verrebbero comunque spese. Con il nostro intervento realizziamo una semplice rimodulazione dovuta al ritardo nella elaborazione di progetti completi; e non certo di un taglio, come farnetica il PD bensì uno sblocco degli investimenti a disposizione di oltre 7.000 Comuni. Il PD parla di tagli, ma gli unici tagli che i cittadini si ricordano sono quelli operati dai loro governi. È alquanto bizzarro che, di fronte a un provvedimento che sblocca fondi per i Comuni, con le evidenti ricadute positive che ciò avrà nei servizi per i cittadini, il Partito Democratico alzi i toni vaneggiando di "rapine" nelle periferie, proprio lì dove lo scorso 4 marzo ha subìto una storica disfatta elettorale", incalza de Girolamo.

“Questo Governo segna, con orgoglio, una netta cesura con quelle politiche. Continueremo a sbloccare risorse per gli investimenti degli Enti locali, vessati in questi anni dai precedenti Governi, per dare finalmente le risposte che i cittadini si aspettano", sempre il deputato pentastellato.

Ed ad ulteriore precisazione: “In merito alla questione dei fondi per le periferie relativi ai progetti locali bisogna fare chiarezza. Il Governo – aggiungono i parlamentari – è intervenuto per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018. Abbiamo pertanto garantito immediata finanziabilità per i primi 24 progetti che hanno ricevuto un punteggio superiore a 70/100. Ma, vista la necessità di rispettare la sentenza della Consulta, è stato necessario intervenire per analizzare i restanti progetti e valutare quali abbiano davvero una funzione di rilancio per le periferie. In ogni caso le spese progettuali già sostenute verranno rimborsate. Va comunque sottolineato che il bando per le periferie era stato finanziato dal precedente Governo per metà dell’importo complessivo. Si trattava quindi di mere promesse più che di risorse messe realmente a disposizione. Con tale strumento, inoltre, si è tolto ai sindaci il diritto di scegliere come usare le risorse come affermato dalla Corte Costituzionale. Abbiamo perciò deciso di utilizzare le risorse stanziate per le convenzioni negli anni 2018 e 2019 non solo per alcuni dei progetti dei Comuni capoluogo che hanno partecipato al Bando, ma per tutti gli 8.000 Comuni d’Italia, al fine di consentire alle tante amministrazioni comunali con avanzi di amministrazione di poterli utilizzare immediatamente per investimenti in opere pubbliche, secondo un criterio di premialità e di equità e rispetto di principi costituzionali”.





Verdi: “Non si parli di Governo ladro”

Anche i Verdi intervengono sulla questione. Per i “supposti” alleati di maggioranza del sindaco, con un loro rappresentante anche in Giunta come lista civica, non si gridi al “Governo ladro”. Scrivono in una nota: “Forlì, per la pochezza dei progetti presentati era rimasta esclusa dalla graduatoria del bando delle periferie, come avevamo allora pronosticato. Solo l'estensione prelettorale di Renzi dei finanziamenti a tutte le città per guadagnare un po' di voti aveva fatto rientrare anche la paccottaglia forlivese con la divertente attribuzione del merito al deputato locale. Adesso la nuova maggioranza azzera tutto e Forlì si trova al palo. Governo ladro? No, città incapace di progettare il proprio futuro puntando su progetti seri e rigorosi e utilizzando i soldi che ci sono. Emblematico il caso del milione e mezzo di euro disponibili in cassa dal 2006 che aggiunti ai 500 mila già stanziati dalla Fondazione consentono la riqualificazione di tutta piazza di Guido da Montefeltro, compresa la demolizione della Barcaccia. Si faccia quindi l'intero recupero a giardino di tutta la piazza concludendo cosi il quinquennio senza ulteriori danni. Infine si faccia chiarezza sul “maccherone” del Santarelli, coi soldi richiesti e ottenuti due volte su cui l' “assessora ai pasticci pubblici” ha richiesto poche settimane fa un' altra "rimodulazione", a cominciare dalla destinazione del tutto priva di fondamento”.