Sosta gratis, Lo Giudice (Ugl): "Si può fare ancora di più per agevolare l’accesso al centro"

"Apprendiamo positivamente la notizia che a partire dal prossimo primo dicembre in tutto l’arco settimanale il parcheggio pomeridiano sarà gratuito a Forlì. Come sindacato confederale, già nell’ottobre scorso, in un incontro istituzionale con l’assessore Andrea Cintorino avevamo lanciato l’idea di rendere meno onerosa la sosta nei parcheggi comunali per incentivare l’accesso in centro storico a Forlì di professionisti, lavoratori, cittadini e turisti". Così il segretario generale territoriale dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice.

"Nell’occasione - ricorda Lo Giudice - avevamo chiesto di prolungare già dal 15 ottobre la gratuità della sosta in centro dalle 15.30 dal lunedì al venerdì e di azzerare il pagamento anche nei due giorni di mercato settimanale dalle 8 alle 13. Inoltre avevamo proposto di modificare la validità oraria di Mercurio con lo spegnimento notturno delle telecamere sistemate ai varchi della Ztl". "L’assessore Cintorino - continua Lo Giudice - aveva promesso di esaminare le proposte dell’Ugl con la massima attenzione, rassicurando il sindacato che le avrebbe letteralmente ‘portate in giunta’, visto che l’idea convergeva con l’intento della giunta di centrodestra di sostenere il centro storico e le attività che ne costituiscono la spina dorsale con una serie di misure sulla mobilità, il trasporto ed i parcheggi".

"Politicamente avevamo chiesto alla giunta Zattini un chiaro segnale di cambiamento e con questo provvedimento, che s’è chiaramente ispirato alla nostra proposta, intravediamo uno spiraglio di novità - conclude il sindacalista -. Sebbene sia nostra convinzione che si può fare ancora di più: sia in termini di durata dell’agevolazione che agendo anche sulla lega dell’accesso ai varchi elettronici della Ztl, depotenziando Mercurio. L’Ugl promette che terrà alta l’attenzione su questa materia non soltanto per incentivare il turismo e alleggerire i costi dei cittadini nei loro trasferimenti a Forlì, ma anche per agevolare i lavoratori pubblici e privati che in centro storico hanno la loro base operativa o vi si devono recare per un obbligo d’esercizio".