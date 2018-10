Spaccio in zona Portici, Mosconi: "L'accoglienza si può realizzare solo nella legalità"

"L'accoglienza si può realizzare solo nella legalità". L'assessore al Welfare, Raoul Mosconi, interviene a commento dell'operazione dei Carabinieri che ha permesso di smantellare un'organizzazione specializzata nello spaccio di droga nei pressi dell'area dei Portici. "Le attività commerciali che si prestano quali luoghi di illegalità vanno chiuse - afferma Mosconi -. Per promuovere la legalità e fare rispettare le leggi bisogna lavorare insieme, cittadini e istituzioni, e questo a Forlì succede. Anche se provenienti da altre Prefetture, ci sono rifugiati con in tasca un permesso di soggiorno per motivi umanitari o un ricorso che spacciano. Strumenti e risorse per identificare e accompagnare le persone sui territori sono necessari per scongiurare e prevenire il rischio che i rifugiati diventino facile manodopera per la criminalità".

"Il Comune di Forlì, insieme all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e con la Prefettura, ha promosso un'accoglienza diffusa che insieme a vitto e alloggio offre opportunità di integrazione. Un'accoglienza condizionata al rispetto delle regole: mense e dormitori sono aperti per chi è identificato e intende stare dentro a un quadro di legalità - continua l'assessore -. Lavori socialmente utili, tirocini e accoglienza per tempi lunghi (anche fino ad un anno) vengono riconosciuti solo a chi rispetta un progetto sociale, così come chiediamo a tutti i cittadini. Questo sistema per funzionare ha bisogno anche dei controlli e dell'intervento delle forze dell'ordine".

Per Mosconi "non è possibile fare accoglienza fuori da un quadro di legalità; per questo motivo va cambiata la legge sull'immigrazione e le norme sull'asilo devono essere riformate in maniera organica e non a pezzi, perché sono i territori a dovere gestire le persone. Le comunità locali devono essere aiutate e sostenute con le risorse necessarie perché legalità e sicurezza sono un bene per tutti".