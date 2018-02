Sparatoria di Macerata, la provocazione di Pini contro la "politica estera" di Salvini

"Politica estera: a forza di raccattare scarti a destra e a manca, capitano certe cose". Non si placano le provocazioni di Gianluca Pini sui social: l'ultima risale solo a qualche giorno fa, quando dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta il deputato uscente ha postato su Twitter un "cinguettio" che ha fatto infuriare i tifosi , parlando di "trasferta estera" della squadra bergamasca verso Napoli.

Questa volta il leghista ha preso spunto dalla sparatoria di sabato a Macerata, dove l'ex candidato del Carroccio Luca Traini ha sparato da un'auto in corsa contro alcuni cittadini stranieri: anche questa volta Pini parla di politica "estera", lanciando una non molto velata frecciatina al segretario leghista Matteo Salvini, a cui da tempo Pini contesta il voler fare della Lega un partito non più territoriale e "nordico", ma unitario per tutta Italia. E così l'ormai ex deputato romagnolo, che al contrario resta "fedele" ai vecchi cavalli di battaglia di Bossi dell'anti-meridione, arriva a definire politica "estera" addirittura quella che riguarda una città marchigiana, rafforzando così le distanze da quelle che sono le linee guida nazionali del Carroccio. La stessa ragione, secondo quanto raccontato dallo stesso Pini sui suoi canali social, che lo avrebbe spinto a non ricandidarsi alle elezioni politiche del 4 marzo - oltre al fatto che sarebbe giunta l'ora per lui di "staccare un po' la spina lasciando spazio ad altri". Quello di Pini non sembra però trattarsi di un addio definitivo dalla politica: "Ci rivedremo quando sarà il momento giusto", conclude laconico il politico.