Sport e disabili, Vietina (FI): "Il governo dia un segnale di cambiamento culturale"

"Ho firmato con grande entusiasmo la proposta di legge della parlamentare Giusy Versace volta a introdurre nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) protesi e ausili per la pratica sportiva destinati alle persone con disabilità. Una proposta coraggiosa che ha il grande merito di aprire il dibattito sul diritto allo sport, di cui tutti parlano ma che nella realtà non è ancora garantito per tutti”. Così il deputato di Forza Italia, Simona Vietina, che appoggia in pieno una proposta di legge volta a dare nuove e concrete opportunità di vita a chi si trova nella difficile condizione di dover affrontare una disabilità.

"Lo sport è volano di inclusione, di integrazione, di rinascita – prosegue Vietina -. Inserire gli ausili sportivi all’interno del nomenclatore tariffario rappresenterebbe un cambio di passo importantissimo per una società che miri davvero a superare le barriere, non solo architettoniche, ma soprattutto culturali. Auspico che questa proposta di legge venga calendarizzata e discussa al più presto, dando un chiaro segnale sul fronte delle priorità che il nostro Paese deve assolutamente darsi".