Start Romagna, Bertani (M5S): "Troppe criticità, l'azienda riferisca in Commissione"

Un’audizione urgente in Commissione dei vertici di Start Romagna e dei rappresentanti dei lavoratori. E' quanto chiede Andrea Bertani, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in seguito "alle pesanti criticità che sono emerse in queste ultime settimane sull’organizzazione del trasporto pubblico sul territorio di Forlì e Cesena".

"Le lamentele degli studenti lasciati a piedi perché impossibilitati a salire su bus troppo pieni nei primi giorni di scuola, sommate alla cronica carenza di personale evidenziata da sindacati e lavoratori, deve spingere la Regione a chiedere chiarezza sull’organizzazione del trasporto pubblico - spiega l'esponente pentastellato -. Per questo presenteremo al più presto una richiesta di audizione dei vertici di Start e dei rappresentanti dei lavoratori per cercare di capire, al di là delle polemiche, cosa sta realmente funzionando e cosa no nel trasporto pubblico a Forlì e Cesena".

"Intanto chiediamo alla Regione, e in particolare all’assessore Donini, di monitorare attentamente la situazione visto che le difficoltà registrate in queste ultime settimane mettono in serio pericolo l’efficienza di un servizio fondamentale per lo sviluppo di una reale mobilità sostenibile", conclude il capogruppo regionale del M5S.