Ecotecnica, Pompignoli (Lega): "Il sindaco Drei mantenga le promesse"

Sul "caso" Ecotecnica "il sindaco Davide Drei mantenga le promesse". E' quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, anticipando la presentazione di un seconda interrogazione sul sito di San Lorenzo in Noceto, che è stata anche tema di una seduta di commissione in Regione sempre su richiesta dell'esponente del Carroccio. "Dai controlli effettuati, secondo la recente risposta che l’assessore regionale Paola Gazzolo ha fornito all’interrogazione, i rifiuti presenti nel sito sarebbero pari a ‘circa 1.000 tonnellate di cui un quinto pericolosi", spiega Pompignoli.

Pompignoli sottolinea come il "caso Ecotecnica continua a rimanere irrisolto. L’area dell’azienda fallita è tuttora un ‘deposito incontrollato di rifiuti’ che avrebbero dovuto essere rimossi, dopo essere stati caratterizzati per valutarne natura e pericolosità - chiosa Pompignoli -. Invece nulla. Eppure il sindaco Davide Drei, prontissimo nel criticare il decreto ‘sicurezza’, aveva promesso nel settembre 2018 la risoluzione del problema entro la fine dell’anno. Drei aveva infatti precisato che avrebbe dato una risposta definitiva alle problematiche denunciate per anni dai residenti della zona". P

"iù facile fare proclami contro il Governo attuale, che attivarsi nel ginepraio delle procedure amministrative e delle lentezze della burocrazia comunale. Ora al sindaco non rimane che provvedere allo svuotamento del sito entro la fine di gennaio 2019, la data limite segnalata anche dalla Regione - conclude Pompignoli In caso contrario, dovrà chiarire pubblicamente, senza ambiguità, i motivi dei ritardi e fornire date precise per il ripristino dell’area ai cittadini che da anni stanno aspettando segnali concreti dall’amministrazione comunale".

Ecotecnica, azienda che si occupava di smaltimento rifiuti , con gli scarti stessi stoccati all'interno, ha cessato la propria attività in quanto dichiarata fallita a seguito di una sentenza del tribunale di Forlì lo scorso luglio. La giunta comunale ha deliberato il progetto per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi abbandonati nel sito. L'importo complessivo è di 300mila euro.