"StopMes", Morrone (Lega): "Raccolte diecimila firme in Romagna"

"Bilancio superpositivo per la raccolta firme "StoMes" in Romagna". Lo ha dichiarato il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, spiegando che "pur essendo stata lanciata in questi ultimi giorni, la campagna di informazione sul Meccanismo europeo di stabilità, ovvero il cosiddetto Fondo salva-Stati, che molti economisti e la Lega considerano una fregatura e una trappola per gli italiani, ha fatto breccia. I banchetti e i gazebo allestiti dalla Lega nelle piazze delle località romagnole hanno confermato un grande afflusso di pubblico, già perfettamente informato sui gravi danni a cui si sta esponendo il paese, segno che la gente comprende bene il rischio che corriamo. Ringrazio tutti i militanti e i simpatizzanti che hanno risposto, come sempre, all’appello e, naturalmente, i romagnoli che ci ringraziano per le battaglie che stiamo portando avanti".