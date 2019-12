Stragi del sabato sera, via libera alla risoluzione del M5S: "Atto in memoria di Alina"

''I numeri degli incidenti notturni in Italia sono spaventosi: solo tra ottobre e novembre secondo l’Asaps sono stati registrati 80 sinistri gravi, con 50 vittime e 166 feriti. Coinvolgono per lo più giovani tra i 16 e i 19 anni e l'alcol rimane ancora in maniera persistente uno dei fattori di maggiore rischio''. E' quanto spiega il deputato del MoVimento 5 Stelle Carlo Ugo de Girolamo, membro della commissione Trasporti alla Camera, relatore della risoluzione sulla sicurezza stradale approvata all’unanimità in commissione.

In commissione non è mancata anche una menzione speciale: "Ho voluto dedicare questo importante atto parlamentare sulla sicurezza stradale alla memoria di Alina Marchetta, giovane ragazza di 26 anni deceduta a Forlì la mattina del 7 aprile scorso, travolta da un'auto 'impazzita' guidata da una giovane sua coetanea che aveva (alle 9 di mattina) un tasso alcolemico di 1,78 grammi per litro. Una tragedia che mi ha scosso profondamente come anche la nostra comunità. E poi alla memoria delle tantissime giovani vittime della strada, perché da legislatori ogni azione che potremo fare per arginare il fenomeno delle 'stragi del sabato sera' dovute all'abuso di alcol, potrà, seppur in minima parte, rendere giustizia al loro sacrificio".

De Girolamo entra nel dettaglio: "La risoluzione a mia prima firma approvata in commissione impegna il Governo a incentivare l’uso da parte dei giovani, per le fasce notturne e in particolare nei fine settimana, delle varie forme di trasporto pubblico e collettivo: dal trasporto pubblico locale ai taxi passando dal noleggio con conducente. Questa pratica, già sperimentata con successo in molte città, può essere sostenuta destinando parte delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Affiancandola a un rafforzamento dei controlli su strada, questa misura potrà garantire un sensibile calo degli incidenti, consentendo di risparmiare vite umane e di ridurre i costi sociali e sanitari legati agli incidenti"

“La risoluzione approvata sollecita anche a intervenire sulla segnaletica stradale, spesso non adeguata per la guida nelle ore notturne: segnali usurati e non rifrangenti, piuttosto che illuminazione assente e siamo intenzionati a censire lo stato di visibilità notturna della segnaletica stradale, per assicurarne la sicurezza - prosegue -. Preveniamo nuovi sinistri con interventi adeguati, con un aumento dei controlli davanti i luoghi di ritrovo notturni e delle risorse per l'acquisto di nuovi etilometri. Valutiamo infine l’opportunità di versare parte delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna anche per il potenziamento delle attività di educazione alla sicurezza stradale, campagne di sensibilizzazione e di formazione per i giovani, con il coinvolgimento delle associazioni delle vittime della strada”.