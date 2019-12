Sugar e Plastic Tax, Vietina (Forza Italia): "Impatto sulle filiere agroalimentari"

"Sugar Tax e Plastic Tax non solo peseranno sulle tasche degli italiani, ma avranno un effetto nefasto sulle filiere agroalimentari italiane andando a colpire direttamente gli agricoltori, già alle prese con una crisi strutturale del settore primario". Lo afferma Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia. "I produttori agricoli italiani scontano già un problema di competitività rispetto ad altri player, europei ed extracomunitari, sotto il profilo del costo del lavoro e dei costi energetici e ora arrivano queste nuove tasse senza senso volute dal governo giallo-rosso, che andranno a penalizzare ulteriormente le filiere agroalimentari italiane - afferma l'esponente berlusconiana -. Pensiamo all'ortofrutta: l'annuncio di Coca-Cola, che cesserà di acquistare arance italiane per la Fanta, dà l'idea del disastro di questi provvedimenti. E questo è solo l'inizio, si rischia un disastro occupazionale, con perdite di valore lungo tutta la filiera agroalimentare italiana".

Prosegue Vietina: "Chi negli anni ha creduto e investito nella nostra agricoltura, impegnandosi anche sul fronte della sostenibilità, si vede ripagato con un sonoro schiaffo: altroché calamità naturali, questo governo è una calamità per l'agricoltura italiana e per il Made in Italy agroalimentare. La plastica non va demonizzata, va gestita: e finché non ci sono soluzioni alternative valide, soprattutto per gli impieghi in campo alimentare, non si possono penalizzare le imprese da un giorno all'altro. Ma se questa è la politica del nostro Paese, chi vorrà più investire in Italia? La Sugar Tax colpisce indistintamente un settore del beverage che negli ultimi anni si è distinto per la riduzione dell'impiego degli zuccheri e per offrire alternative e informazioni di carattere salutistico: con questo balzello, poi, si colpiscono anche tutte le aziende che lavorano nella trasformazione dei succhi di frutta. Forza Italia - conclude la deputata azzurra - in Parlamento si batterà fini all'ultimo per correggere la rotta del governo ed eliminare queste misure che causeranno danni gravissimi sia sul fronte imprenditoriale che occupazionale: così non si rilancia un Paese, ma lo si fa colare a picco".